خالد الحربي: تميم سيقتل القرضاوي خوفا من فضح جرائمه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور خالد جزاء الحربي، عن معلومات خطيرة بشأن علاقة أمير قطر تميم بن حمد والدكتور يوسف القرضاوي، مبينا علاقة أمير قطر بوفاة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، موضحا مهمة القاعدة التركية في الدوحة.

وأوضح الحربي، في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «القرضاوي ايام وسيقتله تميم بالسم ويعلن خبر وفاته طبيعياً حتى يقول ان القرضاوي مات ولم نسلمه»، مضيفا : «حمد غدر بوالده وسجن ابنه مشعل عيب يكون تميم اقل منه لذا ايام القرضاوي معدودة بسبب تميم».

وتابع: «سنقرأ خبر وفاة القرضاوي وسيكون من يحمل النعش تميم حتى لايتم كشفه لانه قتله بالسم الايام بيننا.. تميم حريص على قتل القرضاوي خوفاً من ان يكون القرضاوي شاهداً على جرائم تميم».

وأضاف الحربي: «فتميم كلّف حمد فطيس المري بالقضاء على القذافي حتى لايكشف أمور قذرة تعاون بها مع تميم».

وأردف: «اما القاعدة التركية فهي لحماية القرضاوي من غدر تميم فالقرضاوي يعتبر مفتي الخلافة التركية».