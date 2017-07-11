16 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أفادت وسائل إعلامية ومصادر عسكرية أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 16 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية ميسيسيبي.

وقال فريد راندل مدير إدارة الطوارئ في ليفلور كاونتي لشبكة “سي إن إن”، إن كل من كان على متن الطائرة التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، لقى مصرعه في الحادث.

وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان: “وقع حادث لطائرة كي سي-130 للبحرية الأميركية مساء 10 يوليو. مزيد من المعلومات ستنشر لاحقا”.

ونقلت صحيفة “كلاريون ليدجر” عن مدير وكالة إدارة الأزمة في ميسيسيبي، أن الطائرة، وهي طائرة تزويد بالوقود في الجو من طراز سي-130، تحطمت بين مقاطعتي سانفلاور وليفلور.

وخلف الحادث حريقا تدخلت فرق الإطفاء لإخماده.