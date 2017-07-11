مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة للمرتبة العاشرة - صحيفة صدى الالكترونية

مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة للمرتبة العاشرة
وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على ترقية الأستاذ متعب بن عوض المالكي مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة ، وذلك بناء على مارفعه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .
وعبر المالكي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله ، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ، ثم المليك والوطن ، وأن هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .
مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة ولسعادة وكيل الإمارة على ثقتهما الغالية .
علي[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 50 دقيقة
ألف مبروك ويستاهل ، الله يجعلها مدخل خير عليه وعلى عائلته مع ملاحظة انه لا يوجد مدير عام بالمرتبة العاشرة وسلامتكم .