مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة للمرتبة العاشرة - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على ترقية الأستاذ متعب بن عوض المالكي مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة ، وذلك بناء على مارفعه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

وعبر المالكي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله ، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ، ثم المليك والوطن ، وأن هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .

مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة ولسعادة وكيل الإمارة على ثقتهما الغالية .