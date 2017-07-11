رئيس تحرير نشرة الأخبار بقناة مصرية يحفظ القرآن عبر "خيركم" - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

“حفظ أبنائي لكتاب الله، دعاني لضرورة تعلم احكام التلاوة وحفظ القرآن” بهذه الكلمات روى رئيس تحرير نشرة الاخبار بتلفزيون القنال المصري بمحافظة بالإسماعيلية الاستاذ وائل عبدالحميد حسن السنجهاوي – 53 عاما – قصته مع منصة خيركم لتعليم القرآن التابعة لجمعية خيركم بجدة والتي ينتظم بمواعيدها رغم كثرة المشاغل التي يتكبدها في العمل الاعلامي.

وأوضح السنجهاوي عن قصة حفظه للقرآن: “تعرفت على منصة خيركم لتعليم القرآن عبر ابنتي تقى والتي رأت تعلقي بتعلم أحكام التلاوة فأرشدتني الى برنامج اتلوها صح – احد برامج جمعية خيركم – وبالفعل بدأت تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم وكان تشجيع المشايخ بالمنصة له الاثر الاكبر في استمراري وتعرفي على جمعية خيركم وأنشطتها”.

وتابع: “عندما أتممت ختم القرآن تلاوة من المصحف حثني ولداي – عبدالحميد ومحمد – على الحفظ فأرشدني معلمي الشيخ عبدالرحمن سيد مراد للانضمام الى منصة خيركم ومن هنا بدأت حفظ كتاب الله”.

وعن تأثير القرآن على حياة أسرته قال: “القرآن الكريم يمدني بطاقة هائلة لتدبر واستيعاب كل ما يجري حولي ولنا فيه المثل والقدوة لكل خير يسوقه الينا ، وابنائي باتوا بعد حفظ القرآن من المتفوقين فتقى تنتظر نتيجة البكالوريوس بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر ، وعبدالحميد في السنة الثانية لكلية الطب ،و محمد حصل على مركز متقدم على مستوي محافظة الإسماعيلية في الشهادة الإعدادية الأزهرية ، وكل من يدعي أنه ليس لديه وقت لحفظ القرآن أو تعلم احكام التلاوة فهو واهم”.

ورفع السنجهاوي شكره لجمعية خيركم على الجهود التي تبذلها في كافة أصقاع العالم لتحفيظ القرآن عبر التطبيقات الذكية الناطقة بالعربية والانجليزية والفرنسية والمقارىء القرآنية الالكترونية للمسلمين عرباً وعجما ، متمنياً من شيخه عبدالرحمن ان يأخذ بيده ليتقن قراءة القرآن بجميع الروايات.