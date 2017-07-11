إصابة 44 شخصا في حريق هائل بمصنع في الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، إصابة 44 شخصا جراء حريق داخل شركة للبتروكيماويات نجم عن انفجار صهريج غاز، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن 6 من المصابين حالتهم خطيرة، وتجاوزت نسبة الحروق لديهم 60 %.

وأوضح أسامة المهدي، رئيس شركة “سيدبك” للبتروكيماويات في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بعد ظهر اليوم في وحدة لإنتاج الإيثيلين، أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية للشركة.

وأكد رئيس الشركة أن الحادث لن يكون له تأثير على الإنتاج، وأن الشركة ستعاود العمل مرة أخرى طبقا للبرنامج المخطط، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية. وفقا لرويترز.