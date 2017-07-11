إصابة 14 شخصا إثر حريق ضخم في مركز تجاري بموسكو - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أصيب 14 شخصا على الأقل، بجروح في حريق ضخم اندلع، أمس الاثنين، في مركز تجاري في شمال شرق موسكو، واستدعى إخلاء عشرات آلاف الاشخاص.

وقالت السلطات الروسية، إن الحريق امتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، بينما انتشر الدخان الناحم عنه في مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع من المركز التجاري.

وأوضح نائب رئيس بلدية العاصمة بيوتر بيريوكوف أنه “تم نقل 14 شخصا الى المستشفى بينهم اربعة في حالة خطرة”.

وأكد بيريوكوف أن الحريق اخمد بالكامل، وتم انقاذ اربعة اشخاص كانوا عالقين داخل المركز التجاري من جراء الحريق، وشارك في إخماد الحريق اكثر من 200 اطفائي تؤازرهم 60 سيارة اطفاء.