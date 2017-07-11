إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا - صحيفة صدى الالكترونية

مونتريال(صدى):

أجلت السلطات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، أكثر من 10 آلاف شخص، الاثنين، بعد ثلاثة أيام على إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب اندلاع عشرات الحرائق فيها.

وقال وزير الأمن العام الكندي رالف غودالي، إنه بعد أسابيع عديدة من الجفاف والرياح العاتية التي دفعت الحرائق باتجاه المنازل تم إخلاء العديد من القرى الواقعة في وسط المقاطعة، مما أدى إلى تشريد “أكثر من 10 آلاف شخص”.

واضاف خلال مؤتمر صحافي “هناك تقريبًا 231 حريقًا” بينها “98 حريقًا جديدًا اندلعت جميعا نهار الأحد، وعشرة منها على الأقل هي قريبة جدًا من مناطق مأهولة، مما يجعلها شديدة الخطورة”.

وأوضح الوزير أن “البرق هو المسؤول على ما يبدو عن غالبية هذه الحرائق ولكن ليس عنها جميعًا”، داعيًا المواطنين إلى اليقظة لدى تنزههم في الطبيعة. ولا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار هذا الاسبوع، مما ينذر بتفاقم الوضع.