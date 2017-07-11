شاب يُقيم علاقة جنسية مع شقيقته وتحمل منه - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يُقيم علاقة جنسية مع شقيقته وتحمل منه
أقدم مصري على أتهام نجله بمعاشرة شقيقته في علاقة غير شرعية ، وحملها منه .
وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم في مصر تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد بتلقيه بلاغا من فلاح مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية أبو جندير، يشكو ظهور أعراض الحمل على نجلته 17 سنة، وبسؤالها أقرت أن شقيقها 19 سنة يعاشرها معاشرة الأزواج منذ عام كامل، وألقي القبض عليه وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4877 إداري مركز إطسا وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
اعوذ بالله منهم وفعلهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
من كثر مانقرى عن هالبلاوي صارت شي طبيعي🤗
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البناقي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بس مافي احد يعلمهم وين صح او الخطاء ولا فيه مدارس تعلمهم انه حرام بعدين لولدين مادرون عنهم ولا يعمهم شي كل شي يمشي ع طريقه الي يعجبه هينا هي المشكله
البناقي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بس مافي احد يعلمهم وين صح او الخطاء ولا فيه مدارس تعلمهم انه حرام بعدين لولدين مادرون عنهم ولا يعلمونهم كل شي يمشي ع طريقه الي يعجبه هينا هي المشكله
رعد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 21 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله-كل شي محيط بنا سار له دور في تاجيج الشهوات- وانعدام الوازع الديني اكبر مشكله-
ابو لما[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 20 ساعة
ماادري لاكن احس اللي توكل على الله من هالدنيا من قبل ربي ريحه من هالزمن لان اللي يصير
تخطى الطبيعه والانسانيه والفطره …..الله المستعان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 19 ساعة
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اللهم احفظ ابنائنا وبناتنا وجميع المسلمين من الفتن والفواحش ماظهر منها وما بطن
ولا حول ولا قوة الا بالله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13346 ] نشر منذ 18 ساعة
بهايم الله المستعان
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 9 ساعات
قال تعالى( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله الهداية والسلامة من الفتن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 3 ساعات
والاخت ملتزمه الصمت لمدة سنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والا الشغله معجبتها