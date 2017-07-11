شاب يُقيم علاقة جنسية مع شقيقته وتحمل منه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم مصري على أتهام نجله بمعاشرة شقيقته في علاقة غير شرعية ، وحملها منه .

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم في مصر تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد بتلقيه بلاغا من فلاح مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية أبو جندير، يشكو ظهور أعراض الحمل على نجلته 17 سنة، وبسؤالها أقرت أن شقيقها 19 سنة يعاشرها معاشرة الأزواج منذ عام كامل، وألقي القبض عليه وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4877 إداري مركز إطسا وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.