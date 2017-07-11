بالفيديو.. العميد النعيمي يقبل رأس ابن الشهيد النجيمي أثناء تقديمه واجب العزاء - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس لجنة الشهداء والمصابين في المنطقة الجنوبية العميد الركن إبراهيم النعيمي، أثناء تقبيله لرأس ابن الشهيد رئيس الرقباء عبدالله النجيمي.

وقدم النعيمي، واجب العزاء لأسرة الشهيد النجيمي، الذي عثر على جثته بعدما فقد منذ عام كامل، وتم التعرف عليه بإجراء تحليل الـ DNA، مع مجموعة من الضباط والجنود بمركز السودة التابع لمنطقة عسير.

وقال النعيمي إن عزاءهم في الفقيد أنهم يحسبونه من الشهداء، الذين قدموا حياتهم دفاعاً عن العقيدة والوطن، في مواجهة أصحاب العقائد الفاسدة والمعتدين.

ونقل رئيس لجنة الشهداء والمصابين لأسرة الشهيد تعازي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع، وتعازي كل من رئيس هيئة الأركان وقائد القوات البرية وقائد المنطقة الجنوبية في القوات المسلحة.