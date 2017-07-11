وفاة الشيخ محسن العجيل الياور الجربا عن عمر 80 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، الشيخ محسن العجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وكان يرقد في أحد المستشفيات الأردنية، وتوفاه الله عن عمر 80 عاماً.

ويقام العزاء في دول الخليج والأردن والعراق وسوريا وفي مدينة الرياض بمنزل الشيخ فرحان النايف الجربا بحي السليمانية اعتبارا من يوم غدا الاربعاء .

وتتقدم صحيفة “صدى” بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد أسرة الياور الكرام، وإلى جميع عائلة الجربا خاصة و قبيلة شمر عامة في الخليج والجزيرة العربية في فقيدهم الكبير، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.