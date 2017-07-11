النيابة العامة: لا يجوز معاقبة شخص إلا بعد ثبوت إدانته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يحق للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، موضحة أنه لا يجوز توقيع العقوبة على شخص إلا بعد محاكمته وفقاً للمقتضى الشرعي.

وأوضحت النيابة العامة أن المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، تنص على أنه من حق كل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، موضحة أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، تشير إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، وذلك بعد محاكمة وفقاً للمقتضى الشرعي.