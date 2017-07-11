باحث مناخي يتوقع تعرض المملكة لكتلة حرارية جديدة تبدأ الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة ودول الخليج سوف تشهد غدا الأربعاء، كتلة حرارية جديدة، موضحا أن درجات الحرارة ستصل إلى 51 درجة مئوية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “بعد أن طرأ انخفاض طفيف في الحرارة الأيام الماضية، متوقع كتلة حرارية ثالثة تتربع على أجزاء واسعة من المملكة والخليج، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر أسبوعاً كاملاً”.

وأضاف أن الحرارة العظمى المتوقعة على المناطق الوسطى في الظل من 44 إلى 49 درجة مئوية، والشرقية من 43 إلى 51 درجة، والشمالية من 37 إلى 47 درجة، والغربية من 36 إلى 46 درجة مئوية، مشددا على ضرورة منع الأطفال من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً، حتى لا يصابوا بضربة شمس.