التحالف الدولي: نصر الموصل ليس نهاية التهديد العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويساند القوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، أمس الاثنين، من أن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل لا يمثل نهاية للتهديده العالمي الذي يشكله، وحث العراقيين على التوحد لهزيمة الإرهاب.

ورحب التحالف بما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل قليل عن النصر في الموصل، قائلا في بيان: “رغم إنه لا تزال هناك مناطق في المدينة القديمة بالموصل يتعين تطهيرها من العبوات الناسفة ومن مقاتلي داعش الذين ربما كانوا مختبئين، فإن قوات الأمن العراقية تحكم سيطرتها حاليًا على الموصل”.