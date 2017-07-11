حبيبة سابقة لجورج كلوني تكشف سر حميمي بينهما - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

كشفت كارول رادزيويل إحدى حبيبات جورج كلوني السابقات ، معلومات تتعلق بحياتهما الحميمة. وقالت الصحافية والكاتبة خلال مشاركتها في برنامج « ريل هاوس وايفز أوف نيو يورك سيتي » Real House­wives of New York City إنها خاضت علاقة حميمة مع الممثل في العام 2000.

وخلال إحدى الفقرات أعلنت أن كلوني يحصل على علامة 9 مقابل أدائه الحميم. وكارول هي الزوجة السابقة لأنطوني رادزيويل منتج شبكة « إي بي سي نيوز »، وهو أحد أقرباء جاكلين كينيدي.

ويُذكر أن كلوني استعان أخيراً برجال أمن من أجل حماية ممتلكاته في بريطانيا. وقرر الانتقال مع زوجته أمل للإقامة في لوس أنجليس من أجل حماية طفليهما.

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