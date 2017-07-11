 صورة ذو إطلالة رائعة لإليسا من كليبها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

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صورة ذو إطلالة رائعة لإليسا من كليبها الجديد

صورة ذو إطلالة رائعة لإليسا من كليبها الجديد
بيروت(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لطرح فيديو كليب أغنية ” عكس اللي شايفينها “، التي قامت بتصويرها مع المخرجة آنجي جمال، والتي سبق أن تعاونت معها في كليب أغنية ” يا مرايتي ” .

ونشرت إليسا صورة لها من الكليب عبر حسابها على موقع ” انستغرام “، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية رائعة.

يذكر أنَّ إليسا والنجم المصري تامر حسني أطلقا مؤخراً أغنية ديو تحمل عنوان ” ورا الشبابيك ” حصرياً عبر تطبيق انغامي ، والأغنية من كلمات محمد جمعة، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف، هندسة صوت ياسر أنور.


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