صورة ذو إطلالة رائعة لإليسا من كليبها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لطرح فيديو كليب أغنية ” عكس اللي شايفينها “، التي قامت بتصويرها مع المخرجة آنجي جمال، والتي سبق أن تعاونت معها في كليب أغنية ” يا مرايتي ” .

ونشرت إليسا صورة لها من الكليب عبر حسابها على موقع ” انستغرام “، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية رائعة.

يذكر أنَّ إليسا والنجم المصري تامر حسني أطلقا مؤخراً أغنية ديو تحمل عنوان ” ورا الشبابيك ” حصرياً عبر تطبيق انغامي ، والأغنية من كلمات محمد جمعة، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف، هندسة صوت ياسر أنور.