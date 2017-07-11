بالفيديو.. غادة عبد الرازق تتغيب عن جلسات محاكمتها بسبب الفيديو الفاضح.. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على ” إنستغرام ” فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلادها بعد انتهاء إجازتها الصيفية.

وجمع الفيديو الممثلة وحفيداتها وقد حرصن على الاحتفال معها بالمناسبة وحضّرن لها مفاجأة سعيدة.

وحقق المقطع أكثر من 115 ألف مشاهدة. وتعليقاً عليه كتبت: ” مفاجأة من حفيداتي ومن الجميع ” .

يُذكر أن محكمة جنح المعادي افتتحت أمس الأحد أولى جلسات محاكمة الفنانة بعد انتشار الفيديو الفاضح الذي بثته عبر حسابها على ” إنستغرام “، إلا أنها تغيبت عن جلسة المحاكمة بسبب وجودها خارج مصر فيما قام محاميها بتمثيلها.

وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية ضد عبد الرازق اتهمها فيها بالتواصل مع معجبيها وهي في حالة أشبه بالسكر مرتدية ملابس نوم التي أظهرت جزء من جسدها بشكل خادش للحياء.