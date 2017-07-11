بالفيديو.. شقيقة دنيا بطمة تُهاجم منتقدي قبلتها لزوج شقيقتها - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تناقل متابعو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه إيمان شقيقة دنيا بطمة وهي ترد على منتقدي القبلة التي وجهتها إلى زوج شقيقتها محمد الترك خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وتعليقاً على ذلك قالت بطريقة ساخرة جداً إنه أولاً أكبر منها سناً وثانياً هي تحترمه كثيراً وثالثاً هي ما تزال صغيرة.

كما شددت على أنها وشقيقاتها تلقين تربية صالحة جداً وأخذن كل ما هو جيد من والديهن.

يُذكر أن دنيا بطمة أقامت لشقيقتها حفلاً خاصاً في منزلها، ونشرت مجموعة من الصور التي التقطت خلال الحفل عبر حسابها على ” سناب شات ” .

وتجدر الإشارة إلى أن إيمان ووالدتها ليلى تقيمان حالياً في منزل دنيا الذي توجهتا إليه بعد أيام قليلة من ولادة ابنتها غزل.