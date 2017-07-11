تيلرسون يهنيء الشعب العراقي بتحرير الموصل من قبضة داعش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هنأ وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، أمس الأثنين، باسمه وباسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي، رئيس الوزراء العبادي والشعب العراقي على تحريرهم للموصل.

وقالو تيلرسون في بيان نشرته الخارجية الامريكية “سيكون هذا الانتصار بتحرير مدينة الموصل معلما حاسما في المعركة العالمية ضد “داعش”، ويؤكد نجاح الجهد الدولي بقيادة قوات الأمن العراقية في المعركة ضد التنظيم.

وقال وزير الخارجية في البيان ” نحي تضحيات قوات الأمن العراقية والشعب العراقي، وقوات البيشمركة الكردية، لدورهم في تحقيق هذا النصر، ونعرب عن تعازينا للشهداء الذين سقطوا في معركة التحرير ” .

واضاف تيلرسون ” خلال احتلال داعش الوحشي للموصل، عاش في رعب وقتل الآلاف من المدنيين بوحشية، واستخدمت المساجد والمدارس والمستشفيات كمخابيء للهجمات القتالية، وعندما احس التنظيم بخسارته، دمر داعش مسجد النوري التاريخي ومئذنة الهضبة”.

واختتم بيان الوزير تيلرسون بتجديد التزام الولايات المتحدة بمواصلتها العمل مع القيادة العراقية، وشركاؤها في التحالف التعاون عن كثب مع الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في جميع أنحاء الموصل، ودعم عودة المدنيين المشردين إلى ديارهم”.

واضاف “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لهزيمة هذا العدو. وسيواصل الائتلاف العالمي الوقوف مع شركائنا العراقيين لضمان هزيمة داعش أينما كان في العراق”.