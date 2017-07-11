7 قواعد ذهبية ستحتاجينها عند مراسلة الحبيب عبر الواتس أب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قد يجد البعض صعوبة في التواصل مع الحبيب، لاسيما فيما يتعلق بفتح الباب أمام مناقشات ذكية تقضي على الملل وتلهب العلاقة. فكيف السبيل إلى ذلك؟

إليكِ بعض القواعد الذهبية التي تحتاجين اتباعها عند مراسلة الحبيب.

علينا الاعتراف بأن الرسائل النصية جعلت الحياة أسهل من نواح كثيرة، حيث يمكنك استخدامها عندما لا يكون لديكِ الوقت الكافي لإجراء مكالمات هاتفية، قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن لكل شيء قواعده الخاصة مهما كانت بسيطة.

ويمكنك اتباع تلك القواعد الأساسية التي قد تساعدك لتكوني جذابة في نظر شريكك عبر المراسلة، وفقًا لما جاء بمجلة “إينديا”:

لا تستخدمي كلمة ” wassup ”

تلك الكلمة شائعة أكثر بين الأصدقاء، كما يمكنها أن تعرضك لأن تصبحي مجرد صديقة وتشوش علاقتك، لذا، احرصي على عدم استخدامها.

لا تردي مطلقاً بـ ” k ”

لا أفهم الفكرة من اختصار كلمة ” أوكيه ” بحرف واحد فقط؟ ما الضرر من استخدام الكلمة كاملة!

لا تردي أبدًا بذلك الحرف فهو يعتبر أمرًا وقحًا، ويُظهرك غير مهتمة وكسولة أيضًا، كما أنه يقتل من روح المحادثة فورًا.

جربي إجراء محادثات ذكية

لا يُقصد بذلك التحدث عن العلوم والتعمق فيها وما شابه، ولكن المقصود هو أن تتحدثي أنتِ وشريكك بشأن المعرفة العامة وما يدور من حولكما أو عن الكون وما إلى ذلك، فهذا النوع من المحادثات مثير للاهتمام ويجذب شريككِ.

ممنوع الرد بكلمة واحدة

من المزعج جدًا أن تردي بكلمة واحدة عندما يرسل شريكك فقرات ورسائل عدة بخصوص شيء ما! عليكِ الرد بجملة واحدة على الأقل، فذلك يدل على عدم اهتمامك بما يقوله لك على الإطلاق، ما يعني أنك قد تخسرينه، فهل ترغبين بذلك؟.

مراسلة شريكك لا تعني معرفة ما يقوم به لحظة بلحظة

لا يعني كونكما تتراسلان كثيرًا أن العلاقة بينكما جيدة، فلا داعي لمتابعته لحظة بلحظة، حيث يجب أن تعطيه وقته ومساحته الخاصة.

عدم تلقيبه بأسماء طريفة أو خاصة

في بداية علاقتك، يُنصح بعدم إطلاق أسماء طريفة على شريكك، وذلك حتى تصبح علاقتكما قوية أو رسمية أكثر.

لا تطلبي أبدًا صورة من شريكك

أولئك الذين يطلبون رؤية صورة لشركائهم يُنظر إليهم نظرة غير لطيفة ويعتبرهم الأطراف الأخرى مريبين، لذا لا تنسي تلك القاعدة الهامة وما ذكرنا أعلاه.