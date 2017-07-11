5 فوائد هامة لممارسة الزوجين الرياضة معاً - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تشغل العلاقات العاطفية حيزاً كبيراً من حياتنا، حيث يقضي المرء جزءاً كبيراً من الوقت برفقة شريك حياته، والانغماس معه في أنشطة متعددة مثل مشاهدة التلفزيون أو تناول الطعام، وهذه أمور لا ضير فيها بالطبع. غير أن القيام بشيء بنّاء مثل ممارسة الرياضة مع شريك حياتك يعد أكثر فائدة وتأثيراً.

وتنطوي ممارسة الزوجين للتمارين الرياضية معاً على العديد من الفوائد الجسدية والنفسية، حيث تخلق جواً من التعاون والتشارك بينهما، وتعطي دفعة قوية لعلاقتهما. فيما يلي أهم خمس فوائد لممارسة الزوجين للتمارين الرياضية معاً، بحسب ما ورد في صحيفة إنديا تايمز:

1- التحفيز

عند الشعور بالتكاسل أو الخمول، حاول أن تدعو شريك حياتك لممارسة الرياضة سوية، لتحظى بحافز إضافي، لأن ممارسة الزوجين للتمارين الرياضية معاً يزيد من إصرارهما على الالتزام وتحقيق اللياقة البدنية المطلوبة.

2- تعلم أشياء جديدة

جرب أن تمارس رياضة جديدة مع شريك حياتك، وحاول أن تخلق جواً من المنافسة معه، لتحقيق هدف معين من خلال التمارين الرياضية، فهذا يحفز نشاطك ونشاط شريكك، ويعمل على تحسين أدائكما بشكل تلقائي ما يعود بالفائدة على الطرفين.

3- إحياء العاطفة

قد تكون المنافسة الصحية بينك وبين شريك حياتك أفضل طريقة لإعادة إحياء الإثارة في علاقتك وتعزيز العاطفة تجاه شريك حياتك. ويمكن أن يكون التدريب معاً ووضع تحديات جديدة، وسيلة رائعة لإحياء الحب من جديد بين الطرفين.

4- تعزيز الكفاءة

تشير الأبحاث إلى أن وجود شخص آخر معك أثناء ممارسة الرياضة يؤثر إيجاباً على أدائك ونشاطك. فوجود شريك حياتك معك، سيجعلك تشعر بأنك أكثر كفاءة ويدفعك لبذل المزيد من الجهد.

5- تعزيز الروابط بين الزوجين

أظهرت الدراسات بأن الروابط بين الأزواج الذين يمارسون الرياضة سوية، تصبح أكثر قوة مع مرور الزمن، وتعزز تركيزهما على الأمور الإيجابية في حياتهما أكثر من التركيز على المشاكل والأمور السلبية.