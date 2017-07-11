تعرف على أهم خفايا ليلة الدخلة وأسرارها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ماذا تخفي ليلة الدخلة من أسرار وخفايا؟ كيف يمكن أن يتصرّف الزوجين في هذه الليلة؟ كل هذه الأسئلة التي تشغل بال المقبلين على الزواج، خصوصاً النساء، وفيما يلي خفايا ليلة الدخلة وأسرارها.

الرومانسية

من أبرز أسرار ليلة الدخلة هي الرومانسية، فلا يمكن لكما أن تنسجما في هذه الليلة في حال غابت الرومانسية عنها، وهنا عليكما أن تختارا المكان المناسب لهذه الليلة، سواء في فندق أو في منزلكما مع تحضير الأجواء المناسبة وغيرها من الأماكن التي تحبون. لا تنسوا الشموع والورود المنثورة في كل مكان والمفارش البيضاء المزينة، فكلها تساعد على تهيئة الأجواء في هذه الليلة.

الكلام الجميل

لا تقوم ليلة الدخلة على العلاقة الحميمة فحسب، بل يجب عليكما أن تعبّرا عن مشاعركما وحبكما لبعضكما البعض من خلال الكلمات والتعابير الرومانسية الرقيقة، فهذه التعابير تساعد على التحضير النفسي للعلاقة الحميمة، خصوصاً بالنسبة إلى المرأة فهي تحتاج إلى أن يشعرها زوجها بالسكينة والإطمئنان لهذه الليلة.

اللطف والرقة في التعامل

في هذه الليلة تكون العروس قلقة جداً ومتوترة، إذ إنها المرة الأولى لها مع زوجها، فمن الطبيعي أن يعتريها الخوف والخجل معاً. ولكن على الزوج أن يكون أكثر تفهّماً لهذا الواقع، وأن يكون لطيفاً معها ورقيقاً، حيث يعمد إلى تهيئتها بالطريقة المناسبة قبل العلاقة الحميمة، من حيث القبل والكلام العذب والمداعبات، إلى أن تنسجم معه في العلاقة.

لا للعنف في هذه الليلة

هذه الليلة التي تعتبر الذروة في الزفاف يجب أن لا تنتسى بينكما، لذا إجعلاها أجمل ذكرى لكما، من حيث الإبتعاد عن العنف في التعامل مع العروس. فغالباً ما يسيطر الخجل على العروس في هذه الليلة، لذا على زوجها أن يكون أكثر إدراكاً لهذا الامر، فلا يرغمها على العلاثة الحميمة في حال كانت ترفض التجاوب معه، بل خذا بعض الوقت للراحة وانتظرا حتى اليوم التالي.