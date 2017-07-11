تعرف على أهم خفايا ليلة الدخلة وأسرارها - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على أهم خفايا ليلة الدخلة وأسرارها
ماذا تخفي ليلة الدخلة من أسرار وخفايا؟ كيف يمكن أن يتصرّف الزوجين في هذه الليلة؟ كل هذه الأسئلة التي تشغل بال المقبلين على الزواج، خصوصاً النساء، وفيما يلي خفايا ليلة الدخلة وأسرارها.
الرومانسية
من أبرز أسرار ليلة الدخلة هي الرومانسية، فلا يمكن لكما أن تنسجما في هذه الليلة في حال غابت الرومانسية عنها، وهنا عليكما أن تختارا المكان المناسب لهذه الليلة، سواء في فندق أو في منزلكما مع تحضير الأجواء المناسبة وغيرها من الأماكن التي تحبون. لا تنسوا الشموع والورود المنثورة في كل مكان والمفارش البيضاء المزينة، فكلها تساعد على تهيئة الأجواء في هذه الليلة.
الكلام الجميل
لا تقوم ليلة الدخلة على العلاقة الحميمة فحسب، بل يجب عليكما أن تعبّرا عن مشاعركما وحبكما لبعضكما البعض من خلال الكلمات والتعابير الرومانسية الرقيقة، فهذه التعابير تساعد على التحضير النفسي للعلاقة الحميمة، خصوصاً بالنسبة إلى المرأة فهي تحتاج إلى أن يشعرها زوجها بالسكينة والإطمئنان لهذه الليلة.
اللطف والرقة في التعامل
في هذه الليلة تكون العروس قلقة جداً ومتوترة، إذ إنها المرة الأولى لها مع زوجها، فمن الطبيعي أن يعتريها الخوف والخجل معاً. ولكن على الزوج أن يكون أكثر تفهّماً لهذا الواقع، وأن يكون لطيفاً معها ورقيقاً، حيث يعمد إلى تهيئتها بالطريقة المناسبة قبل العلاقة الحميمة، من حيث القبل والكلام العذب والمداعبات، إلى أن تنسجم معه في العلاقة.
لا للعنف في هذه الليلة
هذه الليلة التي تعتبر الذروة في الزفاف يجب أن لا تنتسى بينكما، لذا إجعلاها أجمل ذكرى لكما، من حيث الإبتعاد عن العنف في التعامل مع العروس. فغالباً ما يسيطر الخجل على العروس في هذه الليلة، لذا على زوجها أن يكون أكثر إدراكاً لهذا الامر، فلا يرغمها على العلاثة الحميمة في حال كانت ترفض التجاوب معه، بل خذا بعض الوقت للراحة وانتظرا حتى اليوم التالي.
الثامري[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههههههههه
فين المصداااقيه ليه حذفتوووو التعليق
عندكي واسطه قويه
رعد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 18 ساعة
اكيد لابد من توفر جميع المتطلبات اعلاه واكثر-فالرومانسيه مطلب وهي تمهيد للطريق لليلة الدخله وما بعدها من حياه-والكلام الجميل مطلوب مع كل الناس فكيف بالزوجه وفي ليله مثل تلك الليله-اما اللطف والرقه فهي اساس كل شي لانك لست في حرب ولا تريد تحطيم جدار برلين ع ايامه-والرقه واللطف مساعد قوي لعبور الطريق بامان-اما العنف فيترك لمصارعي الثيران-
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8314 ] نشر منذ 16 ساعة
احييييهه يالبيههه 😍😍😍😍😍😍😍😍💞💞💋💋💋💋
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13346 ] نشر منذ 16 ساعة
طيب حلووو وهذا اللي المفروض يسير ،،
أما الصوره تحفه 😆
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8314 ] نشر منذ 15 ساعة
يبا يهجم علاهاا 😅😅😅😅
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 13 ساعة
قال تعالى( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)
عتيبـي خوآله السبعان[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 11 ساعة
والله إنها أخس ليله. … مقابلة المعازيم. .. هذه يطقطف وهذه يمدح وهذه يحسد وكلها في رأسك …..كلام …أكثرهم عزاب اللي يكتبون
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 3 ساعات
ملينا والله ملينا مليون بالميه ملينا