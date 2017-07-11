وصفات طبيعية لتتخلّصي من الشامات المزعجة والثآليل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تعد البشرة واحدة من أهم ما تحافظ عليه النساء. ونظرا لهشاشتها وحساسيتها فغالبا ما تكون أكثر عرضة للعديد من المشاكل، مثل البثور، البقع الداكنة الإلتهابات والحروق. فيما يلي طريقة للتخلص من جميع المشاكل الجلدية، التي يمكن أن تصادفك يوما، ولتتمتعي ببشرة مشرقة وخالية من العيوب.

1 – الشامات: تظهر الشامات بسبب تراكم الخلايا الصبغية والتي تتسبب في ظهور بقع بنية اللون أو سوداء على الجلد، وعادة ما تكون بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو بسبب الوراثة أو اضطربات هرمونية. للتخلص من الشامات المزعجة، اهرسي رأس ثوم ثمّ طبقيه على الأماكن المراد علاجها وغطيها بضماد، واتركيه لليلة كاملة ثم اشطفي في الصباح، كرري هذه الحيلة كل يوم.

2 – الثآليل:

غالبًا ما تظهر الثآليل باليدين، الرقبة، أو باطن القدم. للتخلص من الثآليل طبيعيا، قومي باستخدام قشر الموز ككمادة على المكان المراد علاجه واتركيه لليلة كاملة ثم اشطفي، كرري هذه العملية حتى تختفي الثآليل.

3- بقع بنية اللون:

تظهر البقع البنية بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، أو بسبب عوامل الشيخوخة، وغالبا ما تظهر هذه البقع على الوجه واليدين. للتخلص من البقع البنية يمكنك استخدام الليمون نظرا لإحتوائه على مضادات الأكسدة وحمض الستريك، لذا قومي بغمس قطعة من القطن في عصير الليمون وافركيه على المكان المراد علاجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي.