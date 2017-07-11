بالصور.. مراجعة سيارة أودي S5 كابروليه 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انطلق الجيل الجديد من عائلة A5 والتي تضم عدة أفراد، ومن بينهم النسخة المكشوفة، التي تمنحك فرصة الانطلاق في الهواء الطلق، وهي متعة تزداد كلما ازدادت القوة والسرعة، ولذا تأتي S5 كابروليه لتقوم بهذه المهمة.

التصميم الخارجي

لا خلاف أن تصميمات أودي تعد واحدة من أكثر التصميمات جاذبية وسط هذه الصناعة، إلا أن S5 كابروليه تقدم وجه أكثر تميزا من المعتاد.

فبداية من المصابيح الأمامية، يمكنك أن تلاحظ مدى روعة هذا التصميم، حيث أضواء الـ LED والعدسات ذات التصميم المستطيل المميزة والتي تجعل السيارة تبدو شديدة الهجومية من الأمام، ويغذي هذه الشخصية غطاء المحرك ذو الخطوط الحادة البارزة والذي يزيد في حدته عن النسخة الاعتيادية من السيارة.

كذلك تأتي شبكة التهوية باللون الفضي مع شعار S5 على الجانب وشارته الحمراء لتؤكد على المستوى الإضافي من القوة والرياضية في S5، مع المصد كبير الحجم ذو الخطوط البارزة، وفتحات التهوية الكبيرة على الجانبين والتي تضم أضواء الضباب، والجناح الخلفي البارز ليعزز من ارتكازية المحور الأمامي.

على الجانبين، ينطلق خط التصميم الرئيسي من حافة المصابيح الأمامية، مرورا بأقواس العجلات والبابين، وحتى الوصول للواجهة الخلفية، مع ملاحظة المرايا الجانبية ذات اللون الفضي المميز، والاعتاب الجانبية، والعجلات المعدنية الرياضية كبيرة الحجم المميزة لـ S5، ومن خلفها المكابح عالية الأداء، وبالطبع السقف القابل للطي من القماش الأسود، والذي يكمل أناقة السيارة ويعد نقطة تميزها.

في الخلف يأتي باب منطقة التحميل الكبير الذي يفتح في الاتجاهين، سواء لتخزين امتعتك أو تخزين السقف القابل للطي، مع المصابيح الخلفية العاملة بالـ LED، وشعار S5 على الجانب الأيسر، والمصد الخلفي ذو الخطوط الرياضية، مع مشتت الهواء في المنتصف، وفتحات طرد العادم الثنائية على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة يمكنك الانتقال إلى عالم آخر تصل فيه متعة القيادة إلى مستوى جديد أكثر من أي وقت مضى.

فلوحة العدادات ذات التصميم الرياضي والتي يغلب عليها اللون الأحمر، وعجلة القيادة بتصميمها التسابقي على شكل D والتي تحمل شعار S5 بالأسفل، والبدالات المعدنية، وحتى التطعيمات التي تبدو ككاربون فايبر على لوحة القيادة، كل تلك التجهيزات تشجعك على الانطلاق بسرعة.

كذلك تقدم السيارة مقاعد مريحة ذات تصميم رياضي يدعمك خلال القيادة السريعة، وتمنحك الرفاهية والراحة التي تبحث عنها في الاستخدام اليومي، ولتدعك تستمتع بالهواء بتميز خلال انطلاقتك والسقف مفتوح.

المحرك والأداء

على الرغم من توفر الكثير من المحركات لعائلة A5، إلا أن نسخة S5 كابروليه ترتقي وسط هذه المحركات لتقدم خيار قوي.

فالمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات ذو شحن توربيني، يوفر قوة 354 حصان بزيادة 21 حصان عن الطراز السابق، مع نظام الدفع الكلي كواترو المميز لأودي، والذي يمنحها القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 5.1 ثانية، ولسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.