أول نسخ لامبورجيني سنتناريو تسلم في كندا في تورونتو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

مع إنتاج 40 نسخة فقط من لامبورجيني سنتناريو وبيع جميع هذه النسخ الأربعين فيعتبر تسليم كل نسخة من هذه النسخ لملاكها حدث فريد في حد ذاته. ولقد شهدنا بالفعل أول الأمثلة القليلة يتم تسليمها في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وباريس وهونج كونج ولوس أنجلوس ولندن، والآن يتم تسليم نسخة أخرى لصاحبها في تورونتو.

وهذه النسخة واحدة من فقط 20 نسخة رودستر مكشوفة من سنتناريو، وتم تسليم هذا النموذج باللون الأسود مع الأحمر الغامق إلى عميل مجهول في العاصمة الكندية من قبل شركة جراند تورينج أوتوموبيلز وهي شركة تعمل في موقعين في منطقة تورونتو الكبرى، ويتعامل مع لامبورجيني بجانب أستون مارتن، بنتلي، بوجاتي، جاجوار، لاند روفر، ورولزرويس.

وعملية التسليم يتم التخطيط لها بعناية وتدبير والسيارة تم تسليمها للعميل بعد عامين بما يقرب من 4 ملايين دولار كندي أو حوالي 3.1 مليون أمريكي وتم تسليم السيارة في كندا في حفل خاص في مقر العميل، وتحمل السيارة محرك 7.0 لتر V12 بقوة 770 حصان.