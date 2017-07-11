بالصور.. فوكسهول Grandland X أعلى في السعر من نيسان قشقاي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

في محاولة لجذب العملاء بعيدا عن نيسان قاشقاي الأكثر مبيعا ، قدمت فوكسهول Grandland X بسعر أعلى من قشقاي بواقع 3.015 استرليني والسؤال هو: هل سعر 22.310 استرليني سعر عادل لبيع هذه السيارة؟ وتأتي Grandland X فوق موديل Crossland X وMokka X، وتتمتع السيارة بمستوي التجهيز Tech Line Nav ويشمل مساعد OnStar ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعة و وشاشة المعلومات والترفيه 8 بوصة وتحذير من مغادرة المسار ومساحات أوتوماتيكية ونظام مساعدة النقط العمياء والتحكم في المناخ، وعجلات 18 بوصة.

ومع ذلك، تتوقع الشركة أن نسخة SE من السيارة بسعر 22.485 استرليني ستكون أكثر شعبية، لأنها تضيفمشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو مع مثبت سرعة، فضلا عن أجهزة استشعار لتوقف السيارات في الخلف كما سيتوفر اثنين من مستويات التجهيز الجديدة وهي Sport Nav بسعر 24.595 استرليني وأعلى الاصدارات Elite Nav بسعر 26660 استرليني.

وتأتي السيارة مع محرك ديزل 1.2 لتر مطور من مجموعة PSA بقوة 128 حصان بينما المحرك الاختياري 1.6 لتر توربو ديزل فيولد 118 حصانا. ويمكن لحقيبة السيارة الخلفية أن تبلغ سعتها 514 لتر تزيد الي 1652 لترا بطي المقاعد الخلفية.