بالصور.. بعد عامين فولكس فاجن جولف R Variant تخرج بقوة 343 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتبر جولف R Variant واحدة من تلك السيارات الرائعة التي تباع بسعر كبير ولهذا لا تبيع الا قليلاً في ألمانيا، ولكن شعبيتها آخذة في التزايد، وفولكس واجن تريد إعادة التفكير تماما في الشكل القادم من الجيل التالي.وكانت نسخة 2017 من السيارة قدمت مع قوة 310 حصان وبسعر 40.675 يورو .

ولأن الشركة ستقدم تيجوان CC، أو أيا كان ما ستسميه لهذا الموديل كأول سيارة رياضية كوبيه تنطلق في عام 2018. مع نظام دفع رباعي ولهذا فقد تتوقع أن مبيعات هذه السيارة ستوثر علي نسخة الاستيشن واجن ولهذا تسعي لجعل جولف R Variant البديل تبدو أكثر ديناميكية.

و في الوقت الراهن، R Variant هي مجرد جولف عادية زاد طولها من وراء الأبواب الخلفية ومعظم ألواح الجسم هي نفسها ، ولكن الجيل القادم من الممكن أن يحمل المصابيح الخلفية LED الحادة أو السقف المنحدر. وبطبيعة الحال، مع وجود عامين قبل تقديم السيارة فكل شيء افتراضي جدا ولا يمكن التأكد من صحته في الوقت الراهن.

أما ما هو حقيق أن هذه السيارة المنتظرة ستعتمد علي محرك TSI 1.5 لتر لنسخ بلوموشون مع إعداد الهجين الخفيف وقد تحدثت فولكس واجن بالفعل عن هذا المحرك الذي يجب أن يصبح متاح في مطلع العام المقبل. ونتوقع أن ينتج حوالي 130 حصانا ويحقق استهلاك وقود بمتوسط 4 لترات لكل 100 كيلومتر.كما أن السيارة لديها نظام كهربائي بقوة 12 فولت ونظام آخر بقوة 48 فولت لتغذية المحرك الكهربائي الذي يعمل كمولد عندما تتباطيء السيارة.

كما ذكرت التقارير أن جولف R Variant ستأتي بقوة 343 حصان مع 420 نيوتن متر من عزم الدوران وهو كثير بالنسبة لمحرك TSI سعة 2 لتر. وستزود السيارة بنظام دفع كلي وناقل حركة DSG من 7 سرعات بصورة قياسية مما يجعلها سيارة قوية.