رئيس النواب المصري يدعو الدول العربية للتكاتف في مواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أمس الاثنين، مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور نيكولا لاتوري، الذي يزور القاهرة حاليًا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مكافحة الهجرة غير المشروعة.

كما التقى عبد العال مع نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب البحريني عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري خلال اللقاء أن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة، يأتي على رأسها الإرهاب الذي يهدد كيان الدول العربية، داعيًا الدول العربية للتكاتف في مواجهة تلك التحديات غير المسبوقة.