بالصور.. كونيجسيج أجيرا RS باللون الابيض والكربون الوردي لأحد العملاء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قبل أن تحول كونيجسي انتباهها إلى ريجيرا الهجينة، فشركة السيارات السويدية الفائقة لا يزال لديها حفنة من نماذج أجيرا RS المتبقية في قائمة التصنيع، وآخر واحدة تم تقديمها مؤخراً هي واحدة من أشرس السيارات المصممة حتى الآن.

وقدمت بناء على طلب من جامع للسيارات بالولايات المتحدة يدعي أوليفييه بنلولو، وخرجت السيارة بالصورة التي نراها بها على عكس أي نسخة أخرى أنتجت منها، ويرجع ذلك إلى حد كبير لاستخدامها الواسع لألياف الكربون الوردية اللون. وفي السنوات القليلة الماضية، رأينا شركات صناعة السيارات الفائقة مثل باجاني، كونيجسيج وبوجاتي يتوسعون بشكل كبير في استخدام ألياف الكربون في اللمسات الأخيرة في السيارات، ولكن باستثناء باجاني زوندا F رودستر باللون الكربون الوردي والرمادي فلم نر أي مزيج يجمع بين ألياف الكربون والالوان اللامعة.

ومن بين العناصر الكربونية الوردية في هذه السيارة المشتت الأمامي، وفتحات الهواء على أقواس العجلات الأمامية والخلفية، والمرايا الجانبية، خطوط التصميم الجانبية، والسقف، والجناح الخلفي. وسيتم طلاء بقية السيارة باللون الأبيض. وتحمل هذه السيارة محرك V8 بشاحنين توربينيين بقوة 1.360 حصان.