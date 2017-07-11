رجل يمارس العادة السرية قبل 2000 عام في “ مدينة الزنا ” الإيطالية - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يمارس العادة السرية قبل 2000 عام في “ مدينة الزنا ” الإيطالية
قليلة هي القصص الإخبارية غير السياسية، التي حظيت في الفضاء الإلكتروني الأممي بالذي لقيته قصة الكشف الأثري في نابولي، وما أحتواه من آثار بركان قيزوف الذي انفجر في العام 79 ميلادي ودمر بومبي “مدينة الزنا” في إيطاليا.
فقد أظهرت الكشوف الأخيرة ، جثة رجل متجمد بالكامل وهو يمارس العادة السرية، وهي لقطة توسعت الصحفية الأمريكية “كانديدا موس” في عرض تفاصيلها ومضامينها الاجتماعية بالنسبة لتلك الحقبة من التاريخ الروماني.
مجتمع متحرر حد الفجور
واستذكر التقرير أن الحياة الجنسية في ذلك العهد الروماني، لها في المتاحف الأثرية شواهد فيها من الفجور ما جعل متحفًا إيطاليًا مثل “غوبيتو سيجريتو” يضعها ضمن غرف مغلقة لا يدخلها إلا من هو في سن النضوج.
وقال إن هناك تراثًا رومانيًا حافلًا بمظاهر التحرر الجنسي الفاجر، يتمثل بعضه في رسومات وتماثيل ومنحوتات لأماكن البغاء التي كانت منتشرة باتساع في مدينة بومبي التي أتى عليها البركان.
وتظهر صور المواخير أنها كانت تُستخدم لحفلات الجنس الجماعي، التي يبدو في بعضها أكثر من مئة شخص في أوضاع مخلّة، ومكتوب تحتها تعابير موغلة في الفحش.
علي محمد مهدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة
اهنيكم على الاخبار الجميله الي تقدموها للمواطن
ابو نوار[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 20 ساعة
ايس كلام هادا
قم بس قم🤹🏻♂️[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 20 ساعة
توكم تنزلون الخبر ..😅😅
ميمو[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 20 ساعة
مدري وش قصة نورة ..
الزهراااني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
اتمنى ألتوفيق للصحفيه ن الشهري وانامتابع لكتاباتهاكثيرا واغلب المواضيع تستحق القراءه.ولكن هذاالخبروايش الفايده من طرحه هم غيرمسلمين من الاف السنين وهذه عادتهم ولايمكن لهم تغييرهأوليس بغريب عليهم فعل هذه الاشياء.مع كامل احترامي لكاتب الخبر
رعد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 20 ساعة
تسعين بالمئه من الشباب والفتيات مر بالطريقه هذه ومارس العاده السريه -ولانتطرق للحكم الشرعي لانه معروف لدى الجميع- انما تعليق ع الخبر-لانه منذو بلوغ الشاب او الفتاه يجد لديه طاقه ولابد من تنفيسها -وتختلف من شخص لاخر-و..
قم بس قم🤹🏻♂️[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 20 ساعة
احسنت ياذكتور رعد ونفس الغرقان اكثر😅
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
نوره ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
ليه بس
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
وش قلت يا الفهد . .؟😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
ماقلت شي ههههه بس متقعدين لي مثل اسووومه هههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه انا بعد جاني ماجاك يا الفهد . 😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
النقطتين ماهم لي انا بري منهم هههههههه 😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
لاحول
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يعين وش فيه يدبل
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8314 ] نشر منذ 16 ساعة
من ٢٠٠٠ عام وهالعاده معرؤفهه !!!!😌
توني عرفتها قبل ٩ سنوات 😂😂😂😂
اثاري كل شي يؤصلنا متأخرر حتى ذي 🤣🤣🤣🤣
عتيبـي خوآله السبعان[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 11 ساعة
يخرج شي والا هوا بس ….وإلا مافيه شي بس زي الكهرباء رعشة بسيطه خخخخخخخخ….يا عالم الناس وصلت سطح القمر واحنا في هذه
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 49 دقيقة
اجووول الظاهر انعدمن الأخبار عشان كيه محصلت صدى الا هالخبر ~