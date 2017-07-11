بالفيديو.. عريس يزف عروسه بالدف والترومبون - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عريس يزف عروسه بالدف والترومبون
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لعريس خفيف الظل من محافظة الشرقية شارك الفرقة الموسيقية في زف عروسه من خلال العزف على الدف وآلة الترومبون.
والتقط العريس الدف من أحد أعضاء الفرقة وبدأ في الدق عليه والرقص حول العروس به، قبل أن يستبدله بآلة الترومبون التي فشل في العزف عليها ليرقص بها في النهاية كما لو كانت عصا.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
ليلة زواجك سو الي تبي
افرح هي كلها ليلة وحدة فالعمر
لكن لاتأذي خلق الله بعرقلة السير فالخطوط.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9259 ] نشر منذ 21 ساعة
مبروك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 21 ساعة
صحيح بس مهوب في الشوارع
قم بس قم🤹🏻♂️[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 20 ساعة
فله 👏🏼👏🏼🥁🎺 مبروك للعروسين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13346 ] نشر منذ 18 ساعة
💕بالتوفيق