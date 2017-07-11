بالفيديو.. عريس يزف عروسه بالدف والترومبون - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لعريس خفيف الظل من محافظة الشرقية شارك الفرقة الموسيقية في زف عروسه من خلال العزف على الدف وآلة الترومبون.

والتقط العريس الدف من أحد أعضاء الفرقة وبدأ في الدق عليه والرقص حول العروس به، قبل أن يستبدله بآلة الترومبون التي فشل في العزف عليها ليرقص بها في النهاية كما لو كانت عصا.