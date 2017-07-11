بالفيديو والصور.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار
فقد رجل صيني يبلغ من العمر 29 عاما ساقه اليمنى عندما كان يحاول إنقاذ امرأة صماء تعبر خط سكة حديد.
ذكرت التقارير المحلية أن شو تشيان كان يقود قطارا على مشارف تشنغدو عندما لمح امرأة مسنة تعبر القضبان وسرعان ما سحب فرامل الطوارئ، لكن بدلا من الابتعاد عن الطريق تجمدت السيدة في مكانها.
وفي مشهد بطولي، قفز شو بسرعة لإنقاذ حياة السيدة ودفعها بعيدا عن القطار، لكنه لم يكن سريعا بما يكفي لإنقاذ ساقه اليمنى.
تم نقل شو إلى المستشفى، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه من الركبة، وقال إنه يفخر بما فعله لأنه أنقذ حياة شخص حتى وإن فقد ساقه، مضيفا إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيكرر ما فعله.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 21 ساعة
كفو والله🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 20 ساعة
بطل …… نادر من يضحي من اجل غيره
قم بس قم🙄👉🏽[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 19 ساعة
هم هاؤلا الأبطال الحقيقيون بلا رامبو بلا خرابيط🙂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
فعلا هذا البطل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
هو يعلق عنكم كلكم ولا عندي بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
هو يعلق عنكم كلكم ولا عندي بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
كمبيوتري مكتبي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
كمبيوتري مكتبي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
لا يا الفهد يعلق عندك بس . يبالك لابتوبن جديد . 😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7402 ] نشر منذ 19 ساعة
الظاهر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13346 ] نشر منذ 18 ساعة
شجاع 👍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة
بطل ,,
,, ولا افضل من بطولته إلا رد كلامه على ماحصل ،
,, ( مضيفا إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيكرر ما فعله.) ,,