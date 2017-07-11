بالفيديو والصور.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

فقد رجل صيني يبلغ من العمر 29 عاما ساقه اليمنى عندما كان يحاول إنقاذ امرأة صماء تعبر خط سكة حديد.

ذكرت التقارير المحلية أن شو تشيان كان يقود قطارا على مشارف تشنغدو عندما لمح امرأة مسنة تعبر القضبان وسرعان ما سحب فرامل الطوارئ، لكن بدلا من الابتعاد عن الطريق تجمدت السيدة في مكانها.

وفي مشهد بطولي، قفز شو بسرعة لإنقاذ حياة السيدة ودفعها بعيدا عن القطار، لكنه لم يكن سريعا بما يكفي لإنقاذ ساقه اليمنى.

تم نقل شو إلى المستشفى، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه من الركبة، وقال إنه يفخر بما فعله لأنه أنقذ حياة شخص حتى وإن فقد ساقه، مضيفا إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيكرر ما فعله.