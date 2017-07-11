وزير الخارجية المصري يبحث مع أمين عام التعاون الإسلامي تطورات أوضاع المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، أمين عام منظمة مجلس التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومجمل القضايا التي تمر بها الأمة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز آليات العمل الإسلامي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ومحاربة انتشار خطر الإرهاب وأفكار التطرف، فضلاً عن سبل القضاء على تهديداته المتصاعد .