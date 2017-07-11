رجال يعبرون عن رأيهم في “ الرضاعة الطبيعية ” في الأماكن العامة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

الرضاعة الطبيعية هي واحدة من أكثر الأشياء فطرية في العالم، ولكن يبدو أن هناك الكثير من الجدل حولها، خاصة الرضاعة في الأماكن العامة.

وكشف الرجال عن آرائهم الصريحة في الأمهات اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن في المنزل و الأماكن العامة، ومن المرجح أن تثير تلك الآراء غضب بعض الآباء.

واستخدم الرجال تطبيق “ ويسبر ” للتواصل الاجتماعي السري لمشاركة آرائهم حول ما هو “ مقبول ” عند إرضاع النساء لأطفالهن، ولماذا تشعرهم عملية الرضاعة في بعض الأحيان بعدم الارتياح.

وقال أحد المستخدمين إنه لا يريد أن تُرضع زوجته الطفل في العلن “ لأن هناك الكثير من الرجال المقززين الذين سيراقبونها ”، بينما سأل آخر: “ لماذا لا تستطيع المرأة الانتظار حتى تعود إلى المنزل بدلًا من القيام بذلك في مركز التسوق أو حديقة أو مطعم ”.

فيما كان هناك بعض الرجال المؤيدين لحق المرأة في الرضاعة الطبيعية في أي وقت وأي مكان، حيث قال أحدهم: “ أي شخص لا يتفق مع ذلك فهو أحمق ” .

بينما كشف أحد المستخدمين كيف تعامل مع رجل طلب من صديقته تغطية ثدييها أثناء الرضاعة في العلن بوضع الجاكيت على رأس الطفل.

وفي منشوره كشف أحد المؤيدين للرضاعة أنه على الرجال النظر للأمر من منظور يتفهم أن هذا طفل يحتاج لطعامه، وأنه ليس على الأم حرمان رضيعها لأن ذلك قد يزعج شخصًا ما.

وأشار آخر إلى أنه ما من “ رجل حقيقي ” ينزعج من قيام سيدة بهذا الفعل الطبيعي.

ولكن على النقيض جادل رجل آخر وشرح أن رؤية امرأة عارية الصدر يشعره بأنه غير مخلص لصديقته.