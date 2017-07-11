سجن 3 شبان حاولوا اغتصاب فتاة في مركز تجاري 3 سنوات لكل منهم - صحيفة صدى الالكترونية

سجن 3 شبان حاولوا اغتصاب فتاة في مركز تجاري 3 سنوات لكل منهم
قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بمعاقبة 3 مصريين بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات لكل منهم، بعد تحرشهم بفتاة ومحاولتهم اغتصابها داخل أحد المولات الشهيرة في العاصمة عمّان، وأيدت محكمة التمييز القرار قائلة إن “ الحكم متفق والقانون ” .
وأدانت الجنايات المتهمين بجناية الشروع بالاغتصاب، وقررت وضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات ونصف السنة، ولإسقاط المجني عليها حقها الشخصي قررت تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح 3 سنوات و9 أشهر.
وفي التفاصيل، استغل المتهمون دخول المجني عليها إلى حمام المركز التجاري مساء، وصادف عدم وجود أحد في المول، حيث قاموا بسحبها عنوة داخل الحمام، وحاولوا اغتصابها إلا أنها أخذت بالصراخ وتمكنت من الفرار، وتم تسجيل الواقعة من خلال الكاميرات المتواجدة في المول.
رعد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 19 ساعة
ثلاث سنوات قليل جدا لانها محاولة قتل -لان جريمة الاغتصاب لها تاثير اشد من القتل -ان كانت بنت فانت ضيعت مستقبلها ودمرت نفسيتها- وان كانت مرآه فقد انتهكت حقوقها ودمرت النفسيه ايضا- فبعض الفتيات والحريم الموت اهون لديها من الاغتصاب-اذا يلزم قتل كل من قام او حاول القيام بذلك الفعل الشنيع والمشين-
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 18 ساعة
المهم انطسوا حكم و ان شاء الله يهديهم رب العالمين
مغرد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 18 ساعة
ليش مصر والمغرب اكثر جرائم الا غتصاب
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 15 ساعة
أغبياء وحقهم اعدام بعد
يطبون على البنت وهي فالحمام طيروا عقلها
البنت ماتحب كذا
بس حظكم طلعت طيبه وتنازلت هي عن حقها فالمحكمة
يعني لو جيتوها بالسياسة كان سلكت اموركم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله عليهم الانجاس