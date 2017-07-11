سجن 3 شبان حاولوا اغتصاب فتاة في مركز تجاري 3 سنوات لكل منهم - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بمعاقبة 3 مصريين بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات لكل منهم، بعد تحرشهم بفتاة ومحاولتهم اغتصابها داخل أحد المولات الشهيرة في العاصمة عمّان، وأيدت محكمة التمييز القرار قائلة إن “ الحكم متفق والقانون ” .

وأدانت الجنايات المتهمين بجناية الشروع بالاغتصاب، وقررت وضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات ونصف السنة، ولإسقاط المجني عليها حقها الشخصي قررت تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح 3 سنوات و9 أشهر.

وفي التفاصيل، استغل المتهمون دخول المجني عليها إلى حمام المركز التجاري مساء، وصادف عدم وجود أحد في المول، حيث قاموا بسحبها عنوة داخل الحمام، وحاولوا اغتصابها إلا أنها أخذت بالصراخ وتمكنت من الفرار، وتم تسجيل الواقعة من خلال الكاميرات المتواجدة في المول.