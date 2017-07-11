بالصور.. ترامب يختار المطعم الذي سيتناول به العشاء المنتظر مع ماكرون - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب لحضور العيد الوطني الفرنسي يوم 14 يوليوز الجاري، وقد اختار مساعدو ترامب مطعم “ جول فيرن ” الراقي ليتناول فيه الرئيسان وعقيلتاهما العشاء خلال الليلة التي تسبق الاحتفالات الرسمية.

وكان قد عُرض على الوفد الأمريكي عدة مطاعم باريسيو فاخرة ، لكن الاختيار وقع على المطعم الشهير الذي يحمل اسم واحد من أكبر الروائيين في العالم، ويقع في الدور الأول من برج إيفل بإطلالة بديعة على باريس .

والمطعم في ملكية “ الان دوكاس ” ابن موناكو، واحد من أبرع الطباخين الحاصلين على عدة جوائز عالمية ،كما انه رجل أعمال يسير عدة مؤسسات في مجال المطاعم والفندقة ، كالمجموعة التي تحمل اسمه وتضم20 مؤسسة عبر العالم، وقد احتل سنة 2013 المرتبة 94 بين الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم على قائمة مجلة فوربيس.

ومن المنتظر أن يصل دونالد ترامب إلى باريس صباح يوم 13 يوليوز، حيث سيجتمع مع ايمانويل ماكرون على الساعة الثالثة و 45 دقيقة، ثم يتناولان العشاء برفقة ايفانكا ترامب و بريجيت ماكرون ليلا في مطعم “ جول فيرن ”.

وفي اليوم الموالي سيلتقي رئيسا البلدين ابتداء من التاسعة صباحا بساحة كونكورد، ليتابعا الاستعراض السنوي بمناسبة 14 يولويو، والذي يحتفي هذه السنة بالجنود الأمريكيين، تكريما لدعمهم للفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية.