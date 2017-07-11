بالفيديو.. شابة توثق موتها بحادث مروع بفيديو لايف على فيسبوك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وثقت شابة من مدينة أوبرنيس في جمهورية التشيك لحظة مفارقتها الحياة في حادثة سير مروعة، خلال قيامها ببث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” .

ويظهر الفيديو الشابة نيكول باراباسوفا وهي تحمل هاتفها بيدها، حيث كانت تقوم بـ” لايف ” لأصدقائها على فيسبوك، في وقت كانت صديقتها تقود السيارة بسرعة جنونية تجاوزت 120 كيلومتر في الساعة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السرعة المهولة أدت إلى ارتطام السيارة بحاجز، بعدما فقدت السائقة الشابة السيطرة على مقود السيارة.

وقام أحد رجال الإسعاف بإيقاف البث المباشر على “ فيسبوك ” بعد وصوله إلى مكان الحادثة عقب حوالي 20 دقيقة من وقوعها.

وذكرت تقارير محلية أن نيكولا توفيت في الحال، فيما ترقد صديقتها السائقة في وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس.