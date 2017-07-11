القحطاني يعلق على وثائق اتفاق الرياض المسربة: قطر فشلت في تمويل خريف عربي بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على الوثائق المسربة بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، مؤكدا أن قطر فشلت في تمويل خريف عربي يتوهمونه في المملكة.

وقال القحطاني في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االاجتماعي تويتر، «لو كانت قطر لا تعترف بأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي فلماذا وقعت على اتفاق الرياض؟ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض».

وأضاف: «حظرالاتفاق تجنيس مواطني الدول الا بموافقة دولهم. قطر قامت بتجنيس عسكريين بحرينيين لأهداف لاتخفى على كل لبيب.» مضيفا «استضافت قطر إماراتيين من تنظيم الاخوان المسلمين واستخدمتهم للتحريض من خلال قناة الجزيرة وقناة الحوار ومنهم: سعيد ناصر الطنيجي – احمد الشيبة – محمد صقر الزعابي – حسن الدقي».

وتابع: «وسائل الاعلام المشمولة في الاتفاق مملوكة للحكومة القطرية وتدار ضمن نشاط سياسي موجه وليست مؤسسات إعلامية مستقلة»، موضحا أن «السلطة القطرية مازالت تمارس الاستذكاء السياسي في تمويلها للمنشقين في دول الخليج والعمل على تقسيم الدول العربية».

وأكد القحطاني أن المملكة على علم بتمويل قطر الفاشل لخريف عربي في المملكة، قائلا: «هل تعتقد قطر أن دولة بحجم السعودية يخفاها تمويلهم للمنشقين وتمويلها الفاشل لخريف عربي يتوهمونه في المملكة؟».

وقال: «هل تعتقد السلطة القطرية أنها ستوقع الالتزامات وتقدم التعهدات وتوقع الاتفاقيات ثم تتهرب منها دون عقاب ولا مسائلة؟»، و«هل تعتقد سلطة قطر أنها ستعمل على انهيار الدول ونشر الفتن وإراقة الدماء وتمويل الإرهاب دون رد وعقاب؟».

وشدد القحطاني على أن قطر ستدفع ثمن تمويلها الإرهاب في العوامية وقلب نظام الحكم في البحرين، قائلا: «هل تظن السلطة القطرية حقًا أن تمويلهم لإرهاب العوامية وقلب نظام الحكم في البحرين سيمر دون عقاب؟»، مضيفا: «هل تطن قطر أنها عن طريق إعلام الظل و #خلايا_عزمي ستتلاعب بأمننا الوطني ونكتفي بالتفرج وتنتهي المسألة بحبة خشم؟»

وكشف القحطاني أن قطر تحالفت مع الحوثيين ضد قوات التحالف العربي، قائلا: «هل تظن سلطة قطر أن اعطائها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضد قواتنا سيمر مرور الكرام؟» مضيفا: «هل يخفى السلطة القطريةأن الأمن السعودي يقوم عليه”سعوديون” ليسوا بالمجنسين لايخفاهم كل ريال قدم لمنشقي لندن وكندا؟».

وتابع: «هل تظن السلطة القطرية أن دولة بحجم وتاريخ وتعدادمصرستصبر وسنصبرمعهم على تلاعبهم بأمنها القومي وسفك دماء أبنائها؟».

وأردف: «هل يظن #تنظيم_الحمدين أنهم بالمال سيهدمون الأنظمة ويقسمون الدول ليعوضوا عقدة نقص صغر مساحتهم وحجمهم وقدرهم؟، هل ظن #تنظيم_الحمدين أن لحظة #كشف_الحساب لن تأتي؟ وهل يظنون أن هذه هي نهاية المشوار؟ #تونا_مابدينا».