بالفيديو والصور.. “ إنفينيتو ” أول طائرة بسقف شفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. “ إنفينيتو ” أول طائرة بسقف شفاف
لأول مرة تم تصميم طائرةركاب تتميز بسقفها الزجاجي الشفاف وأطلق عليها اسم “ إنفينيتو ” ويتيح هذا السقف للركاب التمتع بمنظر السماء أثناء الطيران، كما أكدت مصادر ، أن سعرها سيفوق 100 مليون دولار.
وقال مصممو الطائرة التابعون لشركة باغاني الإيطالية إنهم استوحوا تصميمها الداخلي من تصميمات الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي.
وتمتاز الطائرة بمزايا عديدة أخرى، مثل غرفة عشاء كاملة، ومقاعد جلدية فخمة، وتتسع لثمانية أشخاص فقط.
وقال مؤسس شركة باغانيهوراسيو باغاني، لطالما حرصنا على مزج مواد لم تستخدم من قبل، مثل كاربون التيتانيوم، في طريقة التصميم لدى شركتنا.
إشارة إلى أن شركة باغاني للسيارات تختص بتصنيع السيارات مرتفعة الثمن ذات الأداء العالي، كما تلتزم بصناعة 45 سيارة سنويا فقط. وقد تعاونت الشركة مع شركة إيرباص لتصميم هذه الطائرة.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 19 ساعة
🛩 حلوه . بكم التذكره . هههههههههه. 😂😄😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 18 ساعة
ياربي انا بسكر الشباك من الخوف و تبغاني اشوف السماء
رعد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 18 ساعة
ماتخافيش نجوا -اللي مكتوب بيجي -الشباك مسكر ولا الباب مفتوح-وان كان الخوف صفه ملازمه للشخص بس التوكل ع الله جميل جدا ومطلوب-
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13346 ] نشر منذ 16 ساعة
تجنن 😍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
ممتاز ايه هذي الطيارة الزينه اللي تقدر تشوف السماء والنجوم باالليل وتشوف الفضاء ,,
,, انا نفسي آخذ معلقي صدى رحله على متن هاالطياره ولو لمدة نصف ساعه باالليل ونرجع لنفس المطار ,,
,, بس مشكلتي من يجمعهم ؟؟؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد اعمل اعلان وحدد وقت الرحله وابشر بالخير كل الاعضاء بيجون للمطار
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 54 دقيقة
حيلواااااااااه 😍