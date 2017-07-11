بالفيديو والصور.. “ إنفينيتو ” أول طائرة بسقف شفاف - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لأول مرة تم تصميم طائرةركاب تتميز بسقفها الزجاجي الشفاف وأطلق عليها اسم “ إنفينيتو ” ويتيح هذا السقف للركاب التمتع بمنظر السماء أثناء الطيران، كما أكدت مصادر ، أن سعرها سيفوق 100 مليون دولار.

وقال مصممو الطائرة التابعون لشركة باغاني الإيطالية إنهم استوحوا تصميمها الداخلي من تصميمات الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي.

وتمتاز الطائرة بمزايا عديدة أخرى، مثل غرفة عشاء كاملة، ومقاعد جلدية فخمة، وتتسع لثمانية أشخاص فقط.

وقال مؤسس شركة باغانيهوراسيو باغاني، لطالما حرصنا على مزج مواد لم تستخدم من قبل، مثل كاربون التيتانيوم، في طريقة التصميم لدى شركتنا.

إشارة إلى أن شركة باغاني للسيارات تختص بتصنيع السيارات مرتفعة الثمن ذات الأداء العالي، كما تلتزم بصناعة 45 سيارة سنويا فقط. وقد تعاونت الشركة مع شركة إيرباص لتصميم هذه الطائرة.