بالفيديو .. سقوط امرأة على بطنها في المياه من ارتفاع شاهق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. سقوط امرأة على بطنها في المياه من ارتفاع شاهق
تعرضت امرأة لسقطة مروعة من أعلى جرف في المياه بكولورادو.
وظهرت ” راشيل دوكيتش ” ، في الفيديو المتداول وهي تقفز من أعلى جرف على ارتفاع 83 قدما لتسقط على بطنها في المياه وسط أصدقائها الذين سجل أحدهم اللحظة القاسية والتي نشرت فيما بعد عبر إنستجرام.
نقلت المرأة إلى المستشفى بعد إصابتها بنزيف في الأنف وفقدان في التوازن عن طريق طائرة ويعتقد أنها قفزت بشكل خاطئ بسبب محاولتها تجنب الصخور.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة
هذا خطير جداً ,,
,, لا اظنها تسلم والله اعلم ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 15 ساعة
والله إنهامؤلمة
خصوصآمن ذا الارتفاع
يتحول الماء الى صبه اسمنتيه
تحس انك طحت فوق زفلت🤔🤔🤔🤔
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 1 ساعة
بروحها يابت هالشي لروحها ..!