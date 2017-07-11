بالفيديو .. سقوط امرأة على بطنها في المياه من ارتفاع شاهق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت امرأة لسقطة مروعة من أعلى جرف في المياه بكولورادو.

وظهرت ” راشيل دوكيتش ” ، في الفيديو المتداول وهي تقفز من أعلى جرف على ارتفاع 83 قدما لتسقط على بطنها في المياه وسط أصدقائها الذين سجل أحدهم اللحظة القاسية والتي نشرت فيما بعد عبر إنستجرام.

نقلت المرأة إلى المستشفى بعد إصابتها بنزيف في الأنف وفقدان في التوازن عن طريق طائرة ويعتقد أنها قفزت بشكل خاطئ بسبب محاولتها تجنب الصخور.