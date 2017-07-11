هكذا يمكنك التخلص من رائحة الطعام بالثلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

هناك أسبابٌ كثيرة تؤدي لوجود رائحة بالثلاجة منها وجود بعض الأطعمة النفاذة مثل الشمام، لذا لابد من تغطية تلك الأطعمة جيداً قبل حفظها.

هناك بعض أنواع البكتريا تعيش في وسط بارد أو مُثلّج، فلابد من تنظيف الثلاجة والفريزر جيداً بعد فصل التيار الكهربائي وإفراغ المحتويات إما باستخدام بخاخات التعقيم المختلفة، أو محلول من بيكربونات صودا والماء.

كما يُنصح بوضع قليل من الفحم أو بعض حبوب القهوة في طبق داخل الثلاجة لامتصاص مثل تلك الروائح، كما يُمكن عمل خليط من نصف كوب بيكربونات صودا مع ملعقة أو اثنتان من الفانيليا، ويوضع في آخر رف في الثلاجة، كما يجب حفظ الطعام بالطريقة السليمة، والتأكد أسبوعياً من التخلص من الأطعمة الفاسدة أو منتهية الصلاحية.