هكذا يمكنك التخلص من رائحة الطعام بالثلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

هكذا يمكنك التخلص من رائحة الطعام بالثلاجة
هناك أسبابٌ كثيرة تؤدي لوجود رائحة بالثلاجة منها وجود بعض الأطعمة النفاذة مثل الشمام، لذا لابد من تغطية تلك الأطعمة جيداً قبل حفظها.
هناك بعض أنواع البكتريا تعيش في وسط بارد أو مُثلّج، فلابد من تنظيف الثلاجة والفريزر جيداً بعد فصل التيار الكهربائي وإفراغ المحتويات إما باستخدام بخاخات التعقيم المختلفة، أو محلول من بيكربونات صودا والماء.
كما يُنصح بوضع قليل من الفحم أو بعض حبوب القهوة في طبق داخل الثلاجة لامتصاص مثل تلك الروائح، كما يُمكن عمل خليط من نصف كوب بيكربونات صودا مع ملعقة أو اثنتان من الفانيليا، ويوضع في آخر رف في الثلاجة، كما يجب حفظ الطعام بالطريقة السليمة، والتأكد أسبوعياً من التخلص من الأطعمة الفاسدة أو منتهية الصلاحية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 15 ساعة
خير ان شاء الله ,,
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 6 ساعات
خل الشمام الفاكهة اللي ريحتها فواحة و قوية الجوافة تشمها حتى وباب الثلاجة مغلق🤔
لذلك يستلخصون منها عطور فواحة.