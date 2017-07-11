أمريكي يحتفظ بجثة زوجته في الثلاجة 8 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد مكتب النائب العام في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن رجلاً احتفظ بجثة زوجته المتوفية لمدة تزيد عن 8 أعوام داخل ثلاجة في المنزل، ليتمكن من الحصول على شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بها.

وكان ألان دون يعيش مع زوجته مارغريت في مدينة صن سيتي حتى عام 2002، عندما فارقت الزوجة الحياة في المنزل، وبدلاً من إخبار السلطات المختصة أو المستشفى، عمد ألان إلى وضع جثتها في الثلاجة.

وعلى مدى السنوات الثماني التي أعقبت وفاة زوجته، تمكن ألان من الحصول على شيكات الضمان الاجتماعي بشكل شهري، ليصل إجمالي المبلغ الذي اتهم بسرقته إلى 92.088 دولار .

والغريب في القصة، أن أبناء ألان لم يكونوا على علم بما فعله بجثة والدتهم، وعند وفاته، وافقوا على التنازل عن حقهم في وراثة الشقة التي كان يقيم فيها، وسمحوا للحكومة ببيعها لتسديد جزء من المبلغ الذي سرقه والدهم من إدارة الضمان الاجتماعي.

ووفقاً لمكتب المدعي العام، تمكنت السلطات من تحصيل مبلغ 15.743 دولار فقط من بيع الشقة، وذلك نتيجة تكاليف البيع والضرائب والمبالغ المستحقة لرابطة العقارات. أي أن المبلغ المتبقي في ذمة ألان لن يتم تسديده.