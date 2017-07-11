الخارجية المصرية تعلق على صورة تجمع سامح شكري ومسؤولا بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

علقت وزارة الخارجية المصرية، أمس الإثنين، على صورة جمعت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤول بوزارة خارجية المملكة قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في ساحل العاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا على الصورة: «تنسيق مواقف بين مصر والسعودية قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي».

وألقى شكري كلمة أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد خلالها أن الدوحة سعت سعيا حثيثاً لتقويض الأمن في المجتمعات وبث الفوضى، مع عدم التوقف عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة.