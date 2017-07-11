بالفيديو.. مواطن يوثق إسرافا في الطعام وتركه في العراء بعد إحدى الحفلات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق إسرافا في الطعام وتركه في العراء بعد إحدى الحفلات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين يوثق حجم الإسراف في الطعام في الذي تمارسه بعض الأسر خاصة في العزائم والحفلات والمناسبات المختلفة.
وأظهر الفيديو، كمية الأطعمة المتروكة على اختلافها، بين لحوم وحلويات وسلطات، وأنواع أخرى عديدة في حالة جيدة، تركها أشخاص كانوا قد أقاموا حفلا الليلة السابقة في أحد الاستراحات، وترك الأطعمة جيدة في العراء، منتقدا من أقاموا الحفل ولم يكلفوا أنفسهم حفظ النعمة، بدلا من تركها استهتاراً بها.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 5 ساعات
بعض الأسر المترفه هم قله ولا يعمم ٢٪ الذين تلتهم الفقراء من اصحاب التطبيل والأقلام ام الباقي تعد الأيام الثور وتابعه بالشمسية ليسدوا رمق أسرهم وليتهم يهنئون تضيق عليهم بفواتير وضريبة ٠