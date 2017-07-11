بالفيديو.. مواطن يوثق إسرافا في الطعام وتركه في العراء بعد إحدى الحفلات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين يوثق حجم الإسراف في الطعام في الذي تمارسه بعض الأسر خاصة في العزائم والحفلات والمناسبات المختلفة.

وأظهر الفيديو، كمية الأطعمة المتروكة على اختلافها، بين لحوم وحلويات وسلطات، وأنواع أخرى عديدة في حالة جيدة، تركها أشخاص كانوا قد أقاموا حفلا الليلة السابقة في أحد الاستراحات، وترك الأطعمة جيدة في العراء، منتقدا من أقاموا الحفل ولم يكلفوا أنفسهم حفظ النعمة، بدلا من تركها استهتاراً بها.