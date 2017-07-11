محافظ الاحساء يطمئن على صحة رجل أمن - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

‎اطمأن الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، على صحة العريف حمد الدويني أحد منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية الذي أصيب إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء تنفيذ مهامها في حي المسورة بمحافظة القطيف الخميس الماضي.

‎وأكد في اتصال هاتفي بالعريف حمد الدويني أن الإصابة في سبيل الدفاع عن الوطن وسام شرف وعز، موضحا أن هؤلاء المجرمين لا يمثلون المجتمع، وهم قلة هدفهم تمزيق وحدة الصف وتعكير صفو الأمن الذي ننعم به ولله الحمد، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تتعدى لكل من يتعدى على استقرار الوطن وأمن المواطنين.

‎من جهة زار وكيل محافظة الاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري مساء اليوم والد العريف حمد الدويني في منزله واطمأن على صحة ابنه الذي يتلقى العلاج في المستشفى ونقل وكيل المحافظة تحيات سمو محافظ الاحساء وأمنياته بالشفاء العاجل له.

‎ وأوضح الجعفري أن هذا الأعتداء الإجرامي لا يقره دين ولا عقل ، مؤكداً وقوف الجميع صفا واحدا مع قيادتهم الحكيمة في وجه كل من يعتدي على أمن واستقرار الوطن الغالي، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للمصاب.

‎كما أجرى وكيل المحافظة اتصالا بالعريف حمد الدويني اطمأن فيه على صحته وأثنى على موقفه البطولي للدفاع عن الوطن متمنياً له الشفاء العاجل .

‎وقد عبر العريف حمد الدويني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء على اتصاله وعلى اللفته غير المستغربة ، وعلى كل ما وجده من اهتمام .