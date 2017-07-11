⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا تطالب بورما بالسماح للتحقيق في انتهاكات ضد مسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تطالب بورما بالسماح للتحقيق في انتهاكات ضد مسلمين
واصلت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، الضغوط على حكومة بورما بغية دفعها للقبول ببعثة أممية لتقصي الحقائق حول انتهاكات انسانية ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأعلن مسؤولون في العاصمة يانغون الأسبوع الماضي أنهم لن يمنحوا تأشيرات لفريق من ثلاثة أشخاص مكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات التي تفيد تقارير أن قوات الأمن ارتكبتها في ولاية راخين حيث يعيش معظم أفراد الأقلية.
وقالت هايلي في بيان ” من المهم أن تسمح الحكومة البورمية لبعثة تقصي الحقائق بالقيام بمهمتها ” .
وأضافت أن ” المجتمع الدولي لا يمكنه التغاضي عما يحدث في بورما.علينا الوقوف معا وحض الحكومة على التعاون بشكل كامل مع البعثة ” .
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم انصر المسلمين في كل مكان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحم حالنا وحالهم ,, آمين ,,