⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا تطالب بورما بالسماح للتحقيق في انتهاكات ضد مسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

واصلت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، الضغوط على حكومة بورما بغية دفعها للقبول ببعثة أممية لتقصي الحقائق حول انتهاكات انسانية ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وأعلن مسؤولون في العاصمة يانغون الأسبوع الماضي أنهم لن يمنحوا تأشيرات لفريق من ثلاثة أشخاص مكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات التي تفيد تقارير أن قوات الأمن ارتكبتها في ولاية راخين حيث يعيش معظم أفراد الأقلية.

وقالت هايلي في بيان ” من المهم أن تسمح الحكومة البورمية لبعثة تقصي الحقائق بالقيام بمهمتها ” .

وأضافت أن ” المجتمع الدولي لا يمكنه التغاضي عما يحدث في بورما.علينا الوقوف معا وحض الحكومة على التعاون بشكل كامل مع البعثة ” .