تركي الحمد: وصلنا إلى طريق مسدود مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد الأكاديمي دكتور تركي الحمد، أن الأزمة الحالية لا تشبه أزمة قطر مع جيرانها عام 2014 التي تم فيها سحب السفراء، قائلا: «قد وصلنا لطريق مسدود ، وما حدث 2014 كنا نتمناه لأننا إخوة وكنا نقول عفا الله عما سلف، أما الآن فلا، فالعلاقات السياسية تقوم على أسس معينة، وبغير ذلك تكون ضبابية ولا يمكن العفو، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

وتابع الحمد، خلال استضافته بقناة العربية: «إن وساطة وزير الخارجية الأمريكي لن تحدث ثقبا في جدار الأزمة ما لم ترجع قطر لمنطق العقل، وأن تعرف حجمها، ولا تهددنا وتهدد المنطقة».

وشدد على أن القرار الصائب هو استمرار المقاطعة، لتعود قطر إلى رشدها، وقال: إن القرار القطري مختطف من تركيا وإيران، متعجبا من تصريحات أردوغان حول رفض قطر للشروط الدول المقاطعة، متسائلا عن صفته في ذلك.