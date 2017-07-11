الرئيس الأمريكي يهنأ الحكومة العراقية باستعادة الموصل من قبضة داعش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة العراقية باستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش (داعش).

وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، أن النصر يظهر أن أيام داعش أصبحت معدودة، مشيرا إلى أن بلاده فخورة بالوقوف إلى جانب قوات الأمن العراقية وإلى جانب كل هؤلاء الذين جعلوا تحرير الموصل ممكنا.

وأعرب ترامب عن الحزن على الاف العراقيين الذين قتلهم تنظيم داعش، والملايين الذين عانوا تحت حكمهم.

كان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أعلن رسميا في وقت سابق عن تحرير الموصل بعد معارك استمرت على مدار شهور.

كانت القوات العراقية قد بدأت في تشرين أول/أكتوبر 2016 معركة تحرير الموصل وتمكنت من تحرير الجانب الأيسر من المدنية في شهر كانون ثان/يناير ، قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في شباط/فبراير الماضي.