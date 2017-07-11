⁠⁠⁠⁠⁠أرامكو تنال الموافقة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الإثنين، أن شركة أرامكو السعودية نالت موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة في السعودية تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية مع سعي المملكة لتوسعة قاعدتها الصناعية.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لمجلس الوزراء إن المدينة سيتم تطويرها على أرض تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال تقرير في وقت سابق إن المدينة ستكون قريبة من أبقيق وستطور صناعات مرتبطة بالطاقة.

وقال البيان إن الحكومة وافقت ” على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة ” .

وأضافت أنه سيتم ” نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها) ” .

كما ستنشئ أرامكو شركة أخرى ” تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها ” .