الشيخ عبد الرحمن السديس: يعايد منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بعيد الفطر المبارك وذلك عبر اتصال مرئي، استقبله وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد وسط مشاركة لمنسوبي إدارات الوكالة. ونوه معالي الرئيس العام إلى ما تحظى به الرئاسة العامة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل. ودعا معاليه بأن يعيد الله على المسلمين هذه الأيام والأعياد بالخير والبركة، مثمناً استعدادات الوكالة ومنسوبيها والجهود المبذولة لاستقبال الضيوف والزوار، موجهاً معاليه إلى تحفيز الهمم لاستقبال موسم الحج لهذا العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة لعكس الصورة المشرفة لهذه البلاد المباركة بإذن الله تعالى. ومن جهته، أثنى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على ما تجده الوكالة من اهتمام ومتابعة من معالي الرئيس العام لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدمها الوكالة لزائري المسجد النبوي .