الشيخ عبد الرحمن السديس: يعايد منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

الشيخ عبد الرحمن السديس: يعايد منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بعيد الفطر المبارك وذلك عبر اتصال مرئي، استقبله وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد وسط مشاركة لمنسوبي إدارات الوكالة. ونوه معالي الرئيس العام إلى ما تحظى به الرئاسة العامة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل. ودعا معاليه بأن يعيد الله على المسلمين هذه الأيام والأعياد بالخير والبركة، مثمناً استعدادات الوكالة ومنسوبيها والجهود المبذولة لاستقبال الضيوف والزوار، موجهاً معاليه إلى تحفيز الهمم لاستقبال موسم الحج لهذا العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة لعكس الصورة المشرفة لهذه البلاد المباركة بإذن الله تعالى. ومن جهته، أثنى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على ما تجده الوكالة من اهتمام ومتابعة من معالي الرئيس العام لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدمها الوكالة لزائري المسجد النبوي .
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 7 ساعات
معايدة بعد مضي اسبوعين من العيد؟ هل هذه سنة حسنة ام بدعة؟ وسبق ان نُهِينا ان نقول عيد مبارك حتي في يوم العيد الا بعد صلاة العيد.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 7 ساعات
رساله اتمنى ان تصل للشيخ السديس حفظه الله
مواقف الحرم السفليه
هناك مواقف سيارات بالساعة للزوار والمواطنين تمتلئ بالكامل
وهناك مواقف بالسنه وهذه المواقف محجوزه بالكامل طوال العام ولكن اوقات الصلوات تجد اكثرها فاضيه
والناس الراغبين في الصلاة يدورون ويخرجون من المواقف وتفوتهم الصلاة والاخ حاجز موقف ونايم في بيته
والله امر محزن المفروض تكون المواقف كلها للزوار