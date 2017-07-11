العمل: غير مسموح لأي منشأة استغلال مادة في النظام لفصل السعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجدداً على أنها لن تسمح لأي منشأة باستغلال النظام لفصل الموظفين السعوديين، مؤكدة المضي في خطة التوطين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل: ” الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين، وهي ماضية ببرامج التوطين.. وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين ” .

وأشار أبا الخيل الى أن التوطين يشمل أيضا معظم الوظائف بشكل عام، في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات.

وذكر متحدث العمل أن الوزارة بدأت فعليا تفعيل البوابة الوطنية للعمل، والتي يُعرض فيها كل طلب استقدام لعمالة أجنبية على وظيفة على السعوديين، حيث لا يُسمح حينها بالاستقدام إلا في حال عدم توفر سعوديين مؤهلين أو راضين بالوظيفة.